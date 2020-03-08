Глава Туркменистана провел встречу с руководителями финансово-экономического сектора

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями, курирующими финансово-экономическую сферу жизни страны.

Руководители отчитались о текущем положении дел во вверенных им структурах, ходе совершенствования работы учреждений сферы, внедрения цифровых технологий, предпринимаемых мерах по повышению экспорта продукции национальной экономики, развитию сотрудничества с зарубежными производителями, поддержке отечественного бизнеса и предпринимательства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"