Туркменский лидер поздравил женщин

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к жительницам страны и соотечественницам по случаю Международного женского дня.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Международным женским днем! Убежден, что приуроченные к этому празднику торжества подарят нашим милым женщинам хорошее настроение и чувство воодушевленности, наполнят их сердца гордостью за Отчизну.

Почитание женщин, как опоры семьи и образца нравственности – ценнейший принцип туркменского народа. Созданные ими образцы песенного фольклора, высокохудожественные ковры и образцы ручной вышивки – важная часть национального наследия. Искусство ковроделия, берущее начало в глубине веков, традиции которого бережно сохраняются и совершенствуются благодаря таланту и мастерству туркменских женщин, внесено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Защита законных прав и интересов женщин, предоставление им государственных льгот, создание всех возможностей для труда и достойной жизни, повышения их роли в общественно-политической жизни страны выступает важным условием прогресса.

Наша страна нацелена на упрочение позиций в мировой системе координат. В реализацию масштабных задач, укрепление политического, экономического, культурно-социального фундамента развития большой вклад вносят женщины. Они успешно трудятся в государственных структурах, общественных организациях, в различных сферах, научно-исследовательских институтах и высокотехнологичных производственных комплексах. Мы гордимся этим.

Мы высоко оцениваем заслуги женщин в воспитании подрастающего поколения в лучших традициях туркменского народа, образованных, с широким мировоззрением, патриотов страны, нравственно и физически здоровых, трудолюбивых.

В нашей государственной политике приоритетное значение придается развитию общества на основе национальных традиций, заботе об охране материнства и детства, семейных ценностей. Наглядным свидетельством тому являются реализуемые меры по совершенствованию действующего на данном направлении национального законодательства, успешному претворению в жизнь программ, нацеленных на защиту детства и материнства, оказанию социальной поддержки многодетным матерям.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и больших успехов в деятельности во имя процветания Родины".

ИП "ТУРКМЕНинформ"