В Туркменистане назвали самую красивую студентку

АШХАБАД, 10 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе в Ашхабаде был проведен финальный этап традиционного межвузовского конкурса "Talyp gözeli", который проводится ежегодно под эгидой Министерства образования, Молодежной организации имени Махтумкули и Союза женщин страны.

В финале приняли участие победительницы вузовских этапов состязаний на звание самых обаятельных, творческих и эрудированных девушек.

По итогам мероприятия Гран-при конкурса и звания "Talyp gözeli-2020" была удостоена студентка Государственного медицинского университета имени Мурада Гаррыева Арзув Аннабердыева, 1 место присуждено Боссан Мюрзяевой, представляющей Туркменский госуниверситет имени Махтумкули, на 2 месте - Дженнет Атаева (Сельскохозяйственный университет), на 3 месте - Энегыз Аннабаева (Институт экономики и управления) и Мяхрибан Бяшимова (Институт телекоммуникаций и информатики).

ИП "ТУРКМЕНинформ"