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Глава Туркменистана совершил визит в Баку
12.03.2020 11:59

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в рамках официального визита в Баку переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Темами встречи в верхах стали вопросы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах взаимодействия на Каспии и в рамках международных организаций и структур, обеспечения безопасности, ТЭК, энергетики, транспорта и связи, промышленности,  инноваций и технологий, экологии, текстильной индустрии и других.

По итогам переговоров были приняты следующие документы:

  • совместное заявление глав двух государств,
  • соглашение о взаимном выделении земельных участков для размещения Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике и Посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане;
  • протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении от 19 мая 2008 года,
  • протокол между агентством "Türkmenhowaýollary" Туркменистана и Государственным агентством гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики;
  • соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и акционерным обществом закрытого типа "Телевидение и радиовещание Азербайджана";
  • соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции;
  • меморандум о взаимопонимании между Государственной библиотекой Государственного культурного центра Министерства культуры Туркменистана и Национальной библиотекой Азербайджана по сотрудничеству в области библиотечного дела;
  • протокол о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Бакинским государственным университетом;
  • меморандум о взаимопонимании по строительству, владению и эксплуатации оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан между компанией электросвязи "Türkmentelekom" и операторами связи общества с ограниченной ответственностью "AzerTelecom";
  • меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между агентством "Türkmenaragatnaşyk" Туркменистана и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики;
  • протокол между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики по сотрудничеству в области охраны и изучения биологического разнообразия Каспийского моря;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в области земельного кадастра;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством адалат Туркменистана и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
  • меморандум о взаимопонимании между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом систем управления Национальной Академии наук Азербайджана;
  • соглашение о сотрудничестве между Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана и Институтом литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана;
  • меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Фондом стимулирования экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики;
  • меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в области управления и приватизации государственного имущества.

По завершении визита глава Туркменистана отправился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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