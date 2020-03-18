Национальный парламент рассмотрел проекты ряд законов

АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта Меджлис Туркменистана провел 9-е заседание парламента 6-го созыва, на котором были обсуждены проекта ряда законов и других нормативно-правовых актов страны.

В частности, были рассмотрены проекты законов:

"Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах",

"Об экологической информации",

"Об учреждении юбилейной медали Туркменистана "Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "О суде",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об органах адалат Туркменистана",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "О правовых актах",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",

"О внесении изменений и дополнения в Таможенный кодекс Туркменистана",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О стандартизации",

"О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О предприятиях",

"О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об углеводородных ресурсах",

"О внесении дополнения в Закон Туркменистана "О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях",

"О внесении изменений в Закон Туркменистана "О гарантиях права молодежи на труд",

"О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О племенном деле в животноводстве".

Также был представлен проект Постановления Постановления Меджлиса "О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов" и обсужден план законотворческой деятельности Меджлиса Туркменистана на текущий год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"