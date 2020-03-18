Национальный парламент рассмотрел проекты ряд законов

Национальный парламент рассмотрел проекты ряд законов15.03.2020 11:45
АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта Меджлис Туркменистана провел 9-е заседание парламента 6-го созыва, на котором были обсуждены проекта ряда законов и других нормативно-правовых актов страны.
В частности, были рассмотрены проекты законов:
- "Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах",
- "Об экологической информации",
- "Об учреждении юбилейной медали Туркменистана "Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О суде",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об органах адалат Туркменистана",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О правовых актах",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнения в Таможенный кодекс Туркменистана",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О стандартизации",
- "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О предприятиях",
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об углеводородных ресурсах",
- "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях",
- "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О гарантиях права молодежи на труд",
- "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О племенном деле в животноводстве".
Также был представлен проект Постановления Постановления Меджлиса "О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов" и обсужден план законотворческой деятельности Меджлиса Туркменистана на текущий год.
ИП "ТУРКМЕНинформ"