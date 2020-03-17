В Туркменистане объявляют очередной призыв

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ, в соответствии с которым подлежит уволить в запас из Вооруженных Сил, других войск и военных органов военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и начать очередной призыв граждан страны на военную службу.

Указ гласит:

"1. Уволить в запас в апреле-июне 2020 года из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выслуживших установленные законом сроки.

2. Призвать на военную службу в апреле-июне 2020 года не имеющих права на отсрочку от призыва на военную службу граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста.

3.Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования".

ИП "ТУРКМЕНинформ"