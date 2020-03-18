Хякимы представили отчеты в цифровом формате

Хякимы представили отчеты в цифровом формате17.03.2020 11:40
АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате рабочее совещание с главами администраций столицы и регионов.
Повестка дня мероприятия включала освещение текущего положения дел в велаятах и Ашхабаде, хода реализации принятых национальных программ и подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, началу нового сельскохозяйственного сезона.
ИП "ТУРКМЕНинформ"