Туркменский лидер провел разговор с коллегой из Узбекистана

Туркменский лидер провел разговор с коллегой из Узбекистана19.03.2020 11:51
АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе состоявшейся беседы главы двух государств рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, согласовали комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
ИП "ТУРКМЕНинформ"