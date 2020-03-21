Туркменистан помогает Ирану в борьбе с коронавирусом

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение об оказании гуманитарной помощи Исламской Республике Иран в связи с увеличением случаев острых респираторных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией на территории страны.

Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана поручено безвозмездно передать Исламской Республике Иран средства медицинского назначения и продовольственную продукцию.

Отправку и передачу груза обеспечит Министерство иностранных дел страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"