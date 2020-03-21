Поздравления с праздником весны

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам по случаю празднования Новруз-байрамы.

В поздравлении говорится:

"Один из древнейших в мире праздников – Новруз байрамы – занимает особое место в культурном развитии человечества. За многие века, соединив в себе самобытные традиции и обряды, празднование Новруза в наше время обогатилось новым содержанием, а сам праздник стал неотъемлемой частью культурно-духовного наследия человечества.



Вот почему Новруз включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и Генеральной Ассамблеей ООН был на международном уровне признан праздником, укрепляющим мирные отношения между государствами, популяризирующим историко-культурные традиции народов. Международный день Новруз широко отмечается в десятках государств планеты.

Вместе с другими народами мира, туркменский народ внес в традиции Новруза свой жизненный опыт, нравственные и духовные ценности, свои гуманные принципы, такие как миролюбие, дружба, добрососедство, благородство, взаимоуважение, то есть все то, что является высокими духовными ценностями для человечества.



Многообразные традиции и обряды этого прекрасного международного праздника оказали глубокое влияние на гармоничное развитие культур Востока и Запада, формирование исторических памятников Туркменистана, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, богатства материальных и культурных ценностей туркменского народа.



Наш народ в дни Новруз байрамы, символизирующего начало новой жизни, закладывают основы нового урожая. А вкусные угощения свидетельствуют о плодородии, богатстве нашей земли, гостеприимстве.



В дни Праздника весны народ демонстрирует искусство бахши, ковроткачества, коневодства, традиции, связанные с животноводством, садоводством, земледелием, свои древние ценности, народные игры, лучшие образцы прикладного искусства, тем самым, показывая миру, как высоко мы чтим наше национальное культурное наследие.



Есть глубокий смысл в том, что Национальный праздник весны – Международный день Новруз – так широко отмечается в году, девиз которого "Туркменистан – родина Нейтралитета".



В этом году мы на международном уровне отпразднуем 25-летие постоянного нейтралитета Туркменистана. В основе нейтралитета лежат такие же, как и в празднике Новруз байрамы понятия, а именно, укрепление мира, солидарности, благополучия. И поэтому, мы относимся к туркменскому нейтралитету как к торжеству национальных традиций, базирующихся на многовековом историческом пути народа, дружбе, сплоченности, миролюбии.



Объединяющая сила Национального праздника весны – Международного дня Новруз – его прекрасные идеалы, а приуроченные к нему мероприятия вдохновят родной народ на достижение замечательных успехов, укрепят единство и сплоченность нации.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе".

ИП "ТУРКМЕНинформ"