Поздравления главе МИД РФ

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову.

В послании содержались поздравления главе МИД по случаю его 70-летия, пожелания новых успехов в ответственной государственной деятельности, выражение глубокой признательности за личный вклад в развитие конструктивных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"