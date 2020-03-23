В Туркменистане провели традиционный субботник

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов дал старт традиционной озеленительной кампании, которая проводится в стране дважды в год - весной и осенью.

В нынешнем году в общей сложности будет высажено 10 миллионов саженцев деревьев хвойных и лиственных пород, плодовых культур. В ходе субботника, на который вышли граждане во всех уголках страны, было высажено 1 миллион 604 тысячи 200 саженцев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"