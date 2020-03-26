Глава МИД Туркменистана провел разговор с коллегой из Турции

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлетом Чавушоглу.

В ходе беседы главы МИД обсудили актуальные вопросы развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям, провели обмен мнениями по проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"