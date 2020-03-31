Обсуждены актуальные вопросы работы ТЭК

Обсуждены актуальные вопросы работы ТЭК26.03.2020 11:49
АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями, ответственными за развитие нефтегазовой и энергетической сферы страны.
Совещание было организовано с целью обсуждения вопросов сохранения достигнутых темпов роста нефтедобычи и экспорта продукции ТЭК в рамках сложившейся ситуации на нефтяных рынках и в мировой экономике, активизации международного сотрудничества на данном направлении, внедрения в деятельность структур комплекса современных технологий, подготовки кадров.
ИП "ТУРКМЕНинформ"