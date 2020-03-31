Хлопкоробы Туркменистана приступили к посевной кампании

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 марта в Туркменистане началась традиционная кампания по севу хлопчатника.

Как сложилось, первыми к севу приступили земледельцы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов, посевной сезон для северного, Дашогузского велаята стартует 29 марта.

В текущем году под посевы хлопка отведено 620 тысяч гектаров сельхозугодий, с которых намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн урожая ценного волокна, в том числе в Ахалском велаяте – 280 тысяч тонн, Балканском велаяте – 10 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 275 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 320 тысяч тонн, в Марыйском велаяте – 365 тысяч тонн.

ИП "ТУРКМЕНинформ"