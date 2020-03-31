Главы Туркменистана и Узбекистана провели беседу по телефону

Главы Туркменистана и Узбекистана провели беседу по телефону28.03.2020 11:47
АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Разговор был посвящен актуальным вопросам развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
ИП "ТУРКМЕНинформ"