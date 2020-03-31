Цифровизация науки позволит развить все сферы национальной экономики

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувший четверг заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление "Об утверждении Программы перевода в Туркменистане сферы науки на цифровую систему в 2020-2025 годах" и План мероприятий по ее реализации.

Подписанные документы направлены на упорядочение внедрения новых технологий в сфере науки и образования страны с учетом мирового опыта, что позволит в дальнейшем организовать эффективную систему управления работой всех сфер народного хозяйства страны и привлечь молодежь в науку, инженерию, технологическое предпринимательство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"