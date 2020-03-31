Рассмотрены вопросы развития сферы АПК

Рассмотрены вопросы развития сферы АПК31.03.2020 11:34
АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями, курирующими сферу сельского хозяйства и АПК страны.
Встреча была организован с целью обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, перевода ее на цифровую систему с целью повышения эффективности управления, внедрения новых технологий, предоставления льгот земледельцам, укрепления материально-технической базы сферы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"