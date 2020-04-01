Глава государства посетил Институт МВД

АШХАБАД, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Институт Министерства внутренних дел.

Поездка была предпринята с целью ознакомления c работой учреждения и созданными условиями для обучения и тренировки курсантов.

В завершение визита глава государства передал в дар Институту Министерства внутренних дел 300 современных компьютеров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"