Туркменистан и Грузия обсудили актуальные вопросы сотрудничества

АШХАБАД, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 апреля в МИД Туркменистана было организовано совещание по видеоконференцсвязи с представителями правительственных кругов Грузии.

Повестка дня мероприятия включала обсуждение приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и экономики, финансов, транспорта и логистики, в том числе, активизации международного транспортного коридора "Каспийское море - Черное море", возможностей использования земельного участка на территории порта Поти. Кроме того, стороны обсудили опыт Грузии по промывке и дезинфекции железнодорожных составов, прибывающих из-за рубежа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"