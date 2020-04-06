Главы Туркменистана и Татарстана провели разговор по телефону

Совместное заявление министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне на 26-й встрече Совета Министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ