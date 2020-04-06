Главы Туркменистана и Татарстана провели разговор по телефону

Главы Туркменистана и Татарстана провели разговор по телефону03.04.2020 11:13
АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Республики Татарстан (Россия) Рустамом Миннихановым.
Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, автомобилестроения, реализации достигнутых ранее соглашений о поставках вертолетов, новых видов морских судов-контейнеровозов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"