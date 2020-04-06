Главы МИД Туркменистана и Украины провели разговор по телефону

Главы МИД Туркменистана и Украины провели разговор по телефону04.04.2020 11:39
АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с коллегой из Украины Дмитрием Кулебой.
Беседа был организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, активизации сотрудничества по линии МИД.
ИП "ТУРКМЕНинформ"