Туркменский лидер провел заседание правительства

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание правительства страны по видеоконференцсвязи.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о работе вверенных им ведомств и структур по итогам января-марта, текущем положении дел в различных отраслях народного хозяйства, ходе реализации принятых национальных программ и строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьезные недостатки Президентом были объявлены строгие выговоры с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков заместителю Председателя Кабинета Министров Туркменистана Чары Гылыджову и председателю Государственного концерна "Туркменхимия" Ныязлы Ныязлыеву.

Кроме того, глава государства объявил выговор хякиму Лебапского велаята Шохрату Амангелдиеву.

ИП "ТУРКМЕНинформ"