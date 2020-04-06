Рассмотрена эпидемиологическая обстановка в стране

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания Кабинета Министров Туркменистана отдельное внимание было уделено эпидемиологической ситуации в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, которая на сегодняшний день охватила уже свыше 1 миллиона человек, умерло порядка 70 тысяч.

Как было подчеркнуто, в Туркменистане отсутствуют инфицированные новым типом инфекции, что стало возможным благодаря своевременно принятым мерам по ее распространению, которые включали закрытие границ для иностранцев, усиление санитарно-карантинного надзора и медицинского контроля на границе.

Было отмечено, что в целях предотвращения возможности распространения инфекционных заболеваний Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды совместно с другими профильными службами следует предпринять защитные меры по борьбе с обитателями пустыни – грызунами и насекомыми, которые могут явиться распространителями инфекций.

Глава государства также указал на необходимость принятия мер по недопущению спада темпов развития национальной экономики на фоне вызванной коронавирусом сложной экономической обстановки в мире.

В частности, было предложено расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса, составить список предприятий, прежде всего для сферы авиаперевозок, которым нужно предоставить льготы по отсрочке выплаты налогов и задолженностей по кредитам. Также было поручено пересмотреть планы по возведению новостроек и отобрать только самые необходимые объекты социально-бытового назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"