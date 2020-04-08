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Глава государства поздравил туркменистанцев
07.04.2020 11:51

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гражданам страны по случаю Всемирного дня здоровья.

В поздравлении говорится:

"Успешно реализуя государственные программы по модернизации сферы здравоохранения как важнейшего условия для достижения устойчивого развития, мы продолжаем комплексные преобразования в этом направлении.

В рамках программ социально-экономического развития страны и Государственной программы "Здоровье" мы коренным образом реформировали национальную систему здравоохранения. Достигли больших успехов в строительстве отвечающих международным стандартам современных лечебно-профилактических центров, специализированных клиник, здравниц, предприятий медицинской промышленности.

Высокие результаты достигнуты в развитии медицинской науки, внедрении передовых технологий, повышении эффективности, доступности и качества медуслуг и, особенно в популяризации принципов здорового образа жизни, воспитании физически крепкого и сильного духом поколения.

В области здравоохранения страной накоплен позитивный опыт международного сотрудничества. Совместно с Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН, Фондом ООН в области народонаселения, передовыми медицинскими и научно-исследовательскими центрами мира реализованы важнейшие проекты, наша страна удостоилась десятков международных сертификатов.

В настоящее время мы придаем особое значение широкому использованию передового мирового опыта в диагностике и лечении болезней. В этом году, наряду с объектами социально-культурного назначения, будут сданы в эксплуатацию Международный ожоговый центр и Международный лечебно-эстетический центр в Ашхабаде, санаторий в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята и Ахалская велаятская клиника по лечению инфекционных болезней. Это свидетельствует о той большой работе, которая ведется государством в области охраны здоровья нации.

Мы приняли ряд государственных программ их поддержки и развития, по подготовке спортсменов высокого класса, придали импульс комплексным преобразованиям в данном направлении. В рамках реализации национальных преобразовательных программ достигнуты большие успехи в организации массового физкультурно-оздоровительного движения и развитии спорта.

В сжатые сроки построены отвечающие международным стандартам крупные спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы, спортшколы, Олимпийский городок. Это позволило нам создать современную спортивную инфраструктуру.

Являясь членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, наша страна вносит достойный вклад и в развитие Олимпийского движения. Используя возможности спорта в интересах мира и дружбы, Туркменистан планомерно укрепляет партнерство с международными спортивными структурами.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Международное авторалли "Амуль-Хазар 2018", Чемпионат мира по тяжелой атлетике продемонстрировали всему международному сообществу, что наше суверенное государство, уверенно идущее вперед по пути мира, созидания и прогресса, обладает огромным спортивным потенциалом. Это – позитивный результат миролюбивой, нейтральной, добрососедской политики нашего независимого государства, которая направлена на консолидацию усилий по укреплению всеобщего мира и дружбы народов.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в работе".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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