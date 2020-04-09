В Туркменистане опровергли выделение экономической помощи от США

АШХАБАД, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Ведомство внешней политики Туркменистана опубликовало заявление, в котором опровергаются сообщения о выделении США экономической помощи стране.

В заявлении говорится:

"В последние дни в некоторых международных средствах массовой информации появились сообщения о выделении в течение 20 лет со стороны Соединенных Штатов Америки многомиллионной экономической помощи.

Туркменская сторона заявляет, что эти сведения являются недостоверными и подчеркивает, что экономическое сотрудничество между Туркменистаном и США осуществляется на основе принципов взаимной выгоды и равноправного партнерства.

При этом следует отметить, что более чем за четверть века государственные структуры и экономические субъекты Туркменистана реализовали совместно с компаниями США 167 проектов (контрактов) на общую сумму около 3,5 миллиардов американских долларов в электроэнергетике, гражданской авиации, в аэрокосмической сфере, сельском хозяйстве и ряде других стратегически значимых областей.

Туркменская сторона, являясь заказчиком строительства электроэнергетических объектов, поставки авиационной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники, а также выполнения работ и услуг с участием американских компаний, всегда производила оплату в рамках вышеназванных проектов за счет собственных денежных средств".

ИП "ТУРКМЕНинформ"