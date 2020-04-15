Туркменский лидер принял участие во внеочередном саммите Тюркского совета

АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие во внеочередном заседании глав стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которое из-за распространения коронавирусной инфекции было проведено в видеоконференц-формате.

Саммит был организован под председательством Азербайджана для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия стран Тюркского совета на фоне COVID-19 в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной областях, сферах медицины и здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"