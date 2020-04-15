Обсуждено исполнение инициатив по спасению Арала

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля в МИД Туркменистана по видеоконференцсвязи было проведено 78-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Международного фонда спасения Арала, в котором от Туркменистана приняли участие представители Государственного комитета водного хозяйства.

В ходе мероприятия представители ведомств водного хозяйства и управления обсудили ход реализации решений по итогам Саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в августе 2018 года, инициатив по улучшению экологической, водной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"