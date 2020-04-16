Рассмотрены актуальные вопросы развития сферы АПК

АШХАБАД, 14 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание в цифровом формате с руководителями сферы сельского хозяйства и АПК, глав администраций столицы и велаятов.

Совещание было организовано с целью обсуждения приоритетных вопросов реализации принятых национальных экономических программ, обеспечения проведения нового сельскохозяйственного сезона, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"