Глава Туркменистана назначил постоянного представителя страны при структурах ООН

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел назначение на должность постоянного представителя при отделении Организации Объединенных Наций в Найроби (UNON) (Республика Кения), Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP), Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-HABITAT) (с резиденцией в городе Женева).

На этот пот заступил Атагельды Халджанов, который также является постоянным представителем Туркменистана при Отделении ООН в Женеве и послом страны в Ватикане (с конца 2018 года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"