Глава Туркменистана назначил постоянного представителя страны при структурах ООН

Глава Туркменистана назначил постоянного представителя страны при структурах ООН15.04.2020 11:13
АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел назначение на должность постоянного представителя при отделении Организации Объединенных Наций в Найроби (UNON) (Республика Кения), Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP), Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-HABITAT) (с резиденцией в городе Женева).
На этот пот заступил Атагельды Халджанов, который также является постоянным представителем Туркменистана при Отделении ООН в Женеве и послом страны в Ватикане (с конца 2018 года).
ИП "ТУРКМЕНинформ"