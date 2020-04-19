Продолжена работа по присоединению Туркменистана к ВТО

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 апреля в ведомстве иностранных дел Туркменистана было организовано заседание межведомственной правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ходе встречи были рассмотрены итоги работы комиссии в 2019 году и вопрос интенсификации процесса по предоставлению Туркменистану статуса наблюдателя в организации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"