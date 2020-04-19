Туркменистан и Южная Корея обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества

Туркменистан и Южная Корея обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества18.04.2020 12:02
АШХАБАД, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля в ведомстве иностранных дел Туркменистана в видеоконференц-формате было организовано заседание Туркмено-корейского делового совета.
Мероприятие было посвящено вопросам дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, ТЭК, промышленности, водного и железнодорожного транспорта, текстильной индустрии, строительства и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"