Правительство провело видеоконференцию

АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны в режиме видеоконференции.

Заседание было посвящено рассмотрению текущего положения дел в различных отраслях народного хозяйства и сферах общественной жизни страны, ходе цифровизации системы управления, хода строительства объектов экономического и социального назначения, предпринимаемых мерах по обеспечению импортозамещения, диверсификации промышленности, активному привлечению инвестиций, а также включению вузов Туркменистана в список передовых вузов мира.

ИП "ТУРКМЕНинформ"