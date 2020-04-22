В Туркменистане утвержден годовой план по урожаю риса

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил постановление "О производстве риса в Туркменистане в 2020 году".

В соответствии с документом, в текущем году под посевы рисовой культуры отведено 18 тысяч 300 гектаров сельхозугодий, в том числе - 8 тысяч 100 гектаров в Дашогузском велаяте (здесь планируется собрать не менее 35 тысяч тонн риса) и 10 тысяч 200 гектаров в Лебапском велаяте (с планом 47 тысяч 400 тонн).

ИП "ТУРКМЕНинформ"