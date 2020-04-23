Глава государства провел рабочее совещание с хякимами

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 апреля глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате рабочее совещание с руководством администраций велаятов и столицы.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения хода сезонных сельскохозяйственных работ, социально-экономического развития регионов, благоустройства Ашхабада, подготовки к Национальному празднику туркменского скакуна и другим запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"