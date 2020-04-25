Бороться с инфекциями в Туркменистане будут на национальном уровне

АШХАБАД, 22 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 апреля в Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана была проведена межведомственная рабочая встреча по составлению Национального плана Туркменистана по предотвращению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

Встреча, на которую были приглашены представители Офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане и представительства ВОЗ в стране, провели обмен мнениями о превентивных мерах по борьбе с распространением инфекционных заболеваний, укреплении материально-технической базы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"