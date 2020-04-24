Туркменский лидер провел беседу с главой ООН

АШХАБАД, 23 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Беседа была организована по инициативе главы ООН и посвящена актуальным вопросам развития сотрудничества страны и организации, как по линии структур ООН, так и в рамках реализации совместных программ и инициатив, направленных на поддержание мира и стабильности во всем мире и регионе, углубления взаимодействия в рамках борьбы с коронавирусом.

Разговор был приурочен к тому, что в рамках развития сотрудничества с ООН и ее структурами 21 апреля Туркменистан был избран в органы Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС): в Комиссию ООН по социальному развитию на период 2021-2025 года и в Комиссию ООН по науке и технике в целях развития на 2021-2024 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"