Проведены переговоры между внешнеторговыми ведомствами Туркменистана и Узбекистана

АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 апреля в МИД Туркменистана в формате видеоконференции были организованы переговоры между ведомствами внешней торговли Туркменистана и Узбекистана на уровне заместителей министров.

Основной темой обсуждения стали практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, бизнеса, ТЭК, химической промышленности, текстильной индустрии, инфраструктуры, производства сельхозтехники, автомобилестроения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"