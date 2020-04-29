Проведены переговоры между внешнеторговыми ведомствами Туркменистана и Узбекистана

Проведены переговоры между внешнеторговыми ведомствами Туркменистана и Узбекистана24.04.2020 11:55
АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 апреля в МИД Туркменистана в формате видеоконференции были организованы переговоры между ведомствами внешней торговли Туркменистана и Узбекистана на уровне заместителей министров.
Основной темой обсуждения стали практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, бизнеса, ТЭК, химической промышленности, текстильной индустрии, инфраструктуры, производства сельхозтехники, автомобилестроения и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"