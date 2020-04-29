В честь Праздника туркменского скакуна вручат государственные награды

В честь Праздника туркменского скакуна вручат государственные награды25.04.2020 11:05
АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд указов, в соответствии с которыми в честь приближающегося празднования Дня туркменского скакуна к государственным наградам и званиям был представлен ряд граждан страны и зарубежных деятелей, внесших большой вклад в развитие коневодства в Туркменистане и популяризацию его за рубежом.
Так, за весомый вклад в развитие коневодства, за заслуги в сохранении племенных и продуктивных качеств ахалтекинских скакунов, профессиональное мастерство почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" ("Заслуженный коневод Туркменистана") было присвоено директору коневодческой фирмы Федеративной Республики Германия "Jeýkob Ferdezuçt GBR" Катарине-Ирене Анне-Маргарите Якоб Геб.Шрайнер и президенту Ассоциации ахалтекинского коневодства Венгрии Йожефу Гьюле Ньеки.
За особые заслуги перед независимым государством и туркменским народом, за большие успехи в приумножении мировой славы туркменских скакунов учитывая многолетний добросовестный и образцовый труд главой государства было поручено наградить
орденом Туркменистана "Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin":
- главного сейиса отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Агамырадова Какамырата;
медалью Туркменистана "Gaýrat":
- ветеринара производственного отдела Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Юнусова Ходжамырата Чарыевича;
медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin":
- главного ветеринара Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Аннакова Ораздурды,
- звукооператора Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Пайяева Аннабайрама Ходжалыевича,
- ветеринара отдела клиники для лошадей Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Аннадурдыева Аннадурды Гаррыевича,
- генерального директора Государственного цирка Туркменистана Иламанова Аннамухаммета,
- ответственного секретаря отдела коневодства и истории туркменского спорта телеканала "Sport" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурыева Нарлы Джумаевича,
- заведующего кафедрой животноводства Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Аннамухаммедова Сапармырата Гелдиевича,
- директора Научно-производственного центра ахалтекинского коневодства Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Реджепгулыева Мырата Какаевича.
Почетного звания "Türkmenistanyň halk atşynasy" ("Народный коневод Туркменистана") также был удостоен сейис – руководитель группы национальных конных игр "Galkynyş" Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Байрамдурдыев Пыгы Ходжамухаммедович.
За профессиональное мастерство, многолетний самоотверженный и образцовый труд, а также в честь Национального праздника туркменского скакуна было дано предисание наградить
медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin" ("За любовь к Отечеству"):
- сейиса отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мухаммедова Аманмырата Довлетмырадовича,
- сейиса–тренера отдела по конному спорту и марафону Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Бабалыева Эзбергулы Оразкулыевича,
- спортсмена отдела по конному спорту и марафону Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Баллыева Аннадурды Сапаргелдиевича,
- конюха отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Нурмырадова Халмырата Нурлыевича,
- конюха отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мусаева Аманназара Аллабердиевича,
- конюха отдела коневодства Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Назармырадова Енишмырата Гурбанмырадовича,
- частного коневода, сейиса из генгешлика Акгуйы Туркменбашинского этрапа Балканского велаята Майджанова Амангелди,
- частного коневода, сейиса из генгешлика Дашлык Керкинского этрапа Лебапского велаята Шукурова Джумакула Хановича,
- арендатора дайханского объединения "Awçy" Саятского этрапа Лебапского велаята, сейиса Нурыева Мусу Исаевича,
- частного коневода, сейиса из генгешлика Рухубелент Марыйского этрапа Марыйского велаята Потраева Ыхласа Ходжагелдиевича;
Почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" ("Заслуженный коневод Туркменистана") было присвоено:
- старшему конюху производственного отдела коневодства Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Казакову Сахетмырату,
- старшему конюху производственного отдела коневодства Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Газакову Мямметмырату Амангулыевичу,
- сейису отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Пирмырадову Тойлы Джумаевичу,
- сейису отдела коневодства Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Овезову Ходжамберди,
- сейису-тренеру отдела по конному спорту и конным путешествиям Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Сейидову Гурбангелди Сейитназаровичу,
- частному коневоду, сейису из города Ашхабада Дурдымырадову Гочмырату Язгелдиевичу,
- частному коневоду, сейису из города Ашхабада Гурбангулыеву Мердану Аннаевичу,
- арендатору конефермы дайханского объединения "Abadan" этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, сейису Байрамову Мергену Халмырадовичу,
- частному коневоду, арендатору дайханского объединения "Ýalkym" этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, сейису Агаханову Аннамухаммету Шабердиевичу,
- казначею по распределению пенсий Балканского велаятского филиала Государственного коммерческого банка Туркменистана "Daýhanbank", сейису Ягмырову Халыкберди,
- арендатору дайханского объединения "Babadaýhan" Акдепинского этрапа Дашогузского велаята, сейису Довулбаеву Тачмураду,
- арендатору дайханского объединения имени Магтымгулы Акдепинского этрапа Дашогузского велаята, сейису Мырадову Аганыязу Дурдыевичу,
- сейису Марыйской государственной конюшни Государственного объединения "Türkmen atlary" Тангрыкулыеву Агаджану.
ИП "ТУРКМЕНинформ"