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В честь Праздника туркменского скакуна вручат государственные награды
25.04.2020 11:05

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд указов, в соответствии с которыми в честь приближающегося празднования Дня туркменского скакуна к государственным наградам и званиям был представлен ряд граждан страны и зарубежных деятелей, внесших большой вклад в развитие коневодства в Туркменистане и популяризацию его за рубежом.

Так, за весомый вклад в развитие коневодства, за заслуги в сохранении племенных и продуктивных качеств ахалтекинских скакунов, профессиональное мастерство почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" ("Заслуженный коневод Туркменистана") было присвоено директору коневодческой фирмы Федеративной Республики Германия "Jeýkob Ferdezuçt GBR" Катарине-Ирене Анне-Маргарите Якоб Геб.Шрайнер и президенту Ассоциации ахалтекинского коневодства Венгрии Йожефу Гьюле Ньеки.

За особые заслуги перед независимым государством и туркменским народом, за большие успехи в приумножении мировой славы туркменских скакунов учитывая многолетний добросовестный и образцовый труд главой государства было поручено наградить

орденом Туркменистана "Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin":

  • главного сейиса отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Агамырадова Какамырата;

медалью Туркменистана "Gaýrat":

  • ветеринара производственного отдела Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Юнусова Ходжамырата Чарыевича;

медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin":

  • главного ветеринара Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Аннакова Ораздурды,
  • звукооператора Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Пайяева Аннабайрама Ходжалыевича,
  • ветеринара отдела клиники для лошадей Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Аннадурдыева Аннадурды Гаррыевича,
  • генерального директора Государственного цирка Туркменистана Иламанова Аннамухаммета,
  • ответственного секретаря отдела коневодства и истории туркменского спорта телеканала "Sport" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурыева Нарлы Джумаевича,
  • заведующего кафедрой животноводства Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Аннамухаммедова Сапармырата Гелдиевича,
  • директора Научно-производственного центра ахалтекинского коневодства Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Реджепгулыева Мырата Какаевича.

Почетного звания "Türkmenistanyň halk atşynasy" ("Народный коневод Туркменистана") также был удостоен сейис – руководитель группы национальных конных игр "Galkynyş" Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Байрамдурдыев Пыгы Ходжамухаммедович.

За профессиональное мастерство, многолетний самоотверженный и образцовый труд, а также в честь Национального праздника туркменского скакуна было дано предисание наградить

медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin" ("За любовь к Отечеству"):

  • сейиса отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мухаммедова Аманмырата Довлетмырадовича,
  • сейиса–тренера отдела по конному спорту и марафону Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Бабалыева Эзбергулы Оразкулыевича,
  • спортсмена отдела по конному спорту и марафону Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Баллыева Аннадурды Сапаргелдиевича,
  • конюха отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Нурмырадова Халмырата Нурлыевича,
  • конюха отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мусаева Аманназара Аллабердиевича,
  • конюха отдела коневодства Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Назармырадова Енишмырата Гурбанмырадовича,
  • частного коневода, сейиса из генгешлика Акгуйы Туркменбашинского этрапа Балканского велаята Майджанова Амангелди,
  • частного коневода, сейиса из генгешлика Дашлык Керкинского этрапа Лебапского велаята Шукурова Джумакула Хановича,
  • арендатора дайханского объединения "Awçy" Саятского этрапа Лебапского велаята, сейиса Нурыева Мусу Исаевича,
  • частного коневода, сейиса из генгешлика Рухубелент Марыйского этрапа Марыйского велаята Потраева Ыхласа Ходжагелдиевича;

Почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" ("Заслуженный коневод Туркменистана") было присвоено:

  • старшему конюху производственного отдела коневодства Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Казакову Сахетмырату,
  • старшему конюху производственного отдела коневодства Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Газакову Мямметмырату Амангулыевичу,
  • сейису отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Пирмырадову Тойлы Джумаевичу,
  • сейису отдела коневодства Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Овезову Ходжамберди,
  • сейису-тренеру отдела по конному спорту и конным путешествиям Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Сейидову Гурбангелди Сейитназаровичу,
  • частному коневоду, сейису из города Ашхабада Дурдымырадову Гочмырату Язгелдиевичу,
  • частному коневоду, сейису из города Ашхабада Гурбангулыеву Мердану Аннаевичу,
  • арендатору конефермы дайханского объединения "Abadan" этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, сейису Байрамову Мергену Халмырадовичу,
  • частному коневоду, арендатору дайханского объединения "Ýalkym" этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, сейису Агаханову Аннамухаммету Шабердиевичу,
  • казначею по распределению пенсий Балканского велаятского филиала Государственного коммерческого банка Туркменистана "Daýhanbank", сейису Ягмырову Халыкберди,
  • арендатору дайханского объединения "Babadaýhan" Акдепинского этрапа Дашогузского велаята, сейису Довулбаеву Тачмураду,
  • арендатору дайханского объединения имени Магтымгулы Акдепинского этрапа Дашогузского велаята, сейису Мырадову Аганыязу Дурдыевичу,
  • сейису Марыйской государственной конюшни Государственного объединения "Türkmen atlary" Тангрыкулыеву Агаджану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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