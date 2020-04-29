В честь Праздника туркменского скакуна вручат государственные награды

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд указов, в соответствии с которыми в честь приближающегося празднования Дня туркменского скакуна к государственным наградам и званиям был представлен ряд граждан страны и зарубежных деятелей, внесших большой вклад в развитие коневодства в Туркменистане и популяризацию его за рубежом.

Так, за весомый вклад в развитие коневодства, за заслуги в сохранении племенных и продуктивных качеств ахалтекинских скакунов, профессиональное мастерство почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" ("Заслуженный коневод Туркменистана") было присвоено директору коневодческой фирмы Федеративной Республики Германия "Jeýkob Ferdezuçt GBR" Катарине-Ирене Анне-Маргарите Якоб Геб.Шрайнер и президенту Ассоциации ахалтекинского коневодства Венгрии Йожефу Гьюле Ньеки.

За особые заслуги перед независимым государством и туркменским народом, за большие успехи в приумножении мировой славы туркменских скакунов учитывая многолетний добросовестный и образцовый труд главой государства было поручено наградить

орденом Туркменистана "Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin":

главного сейиса отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Агамырадова Какамырата;

медалью Туркменистана "Gaýrat":

ветеринара производственного отдела Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Юнусова Ходжамырата Чарыевича;

медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin":

главного ветеринара Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Аннакова Ораздурды,

звукооператора Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Пайяева Аннабайрама Ходжалыевича,

ветеринара отдела клиники для лошадей Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Аннадурдыева Аннадурды Гаррыевича,

генерального директора Государственного цирка Туркменистана Иламанова Аннамухаммета,

ответственного секретаря отдела коневодства и истории туркменского спорта телеканала "Sport" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурыева Нарлы Джумаевича,

заведующего кафедрой животноводства Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Аннамухаммедова Сапармырата Гелдиевича,

директора Научно-производственного центра ахалтекинского коневодства Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Реджепгулыева Мырата Какаевича.

Почетного звания "Türkmenistanyň halk atşynasy" ("Народный коневод Туркменистана") также был удостоен сейис – руководитель группы национальных конных игр "Galkynyş" Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Байрамдурдыев Пыгы Ходжамухаммедович.

За профессиональное мастерство, многолетний самоотверженный и образцовый труд, а также в честь Национального праздника туркменского скакуна было дано предисание наградить

медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin" ("За любовь к Отечеству"):

сейиса отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мухаммедова Аманмырата Довлетмырадовича,

сейиса–тренера отдела по конному спорту и марафону Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Бабалыева Эзбергулы Оразкулыевича,

спортсмена отдела по конному спорту и марафону Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Баллыева Аннадурды Сапаргелдиевича,

конюха отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Нурмырадова Халмырата Нурлыевича,

конюха отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Мусаева Аманназара Аллабердиевича,

конюха отдела коневодства Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Назармырадова Енишмырата Гурбанмырадовича,

частного коневода, сейиса из генгешлика Акгуйы Туркменбашинского этрапа Балканского велаята Майджанова Амангелди,

частного коневода, сейиса из генгешлика Дашлык Керкинского этрапа Лебапского велаята Шукурова Джумакула Хановича,

арендатора дайханского объединения "Awçy" Саятского этрапа Лебапского велаята, сейиса Нурыева Мусу Исаевича,

частного коневода, сейиса из генгешлика Рухубелент Марыйского этрапа Марыйского велаята Потраева Ыхласа Ходжагелдиевича;

Почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" ("Заслуженный коневод Туркменистана") было присвоено:

старшему конюху производственного отдела коневодства Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Казакову Сахетмырату,

старшему конюху производственного отдела коневодства Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Газакову Мямметмырату Амангулыевичу,

сейису отдела сейисования Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана Пирмырадову Тойлы Джумаевичу,

сейису отдела коневодства Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Овезову Ходжамберди,

сейису-тренеру отдела по конному спорту и конным путешествиям Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения "Türkmen atlary" Сейидову Гурбангелди Сейитназаровичу,

частному коневоду, сейису из города Ашхабада Дурдымырадову Гочмырату Язгелдиевичу,

частному коневоду, сейису из города Ашхабада Гурбангулыеву Мердану Аннаевичу,

арендатору конефермы дайханского объединения "Abadan" этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, сейису Байрамову Мергену Халмырадовичу,

частному коневоду, арендатору дайханского объединения "Ýalkym" этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, сейису Агаханову Аннамухаммету Шабердиевичу,

казначею по распределению пенсий Балканского велаятского филиала Государственного коммерческого банка Туркменистана "Daýhanbank", сейису Ягмырову Халыкберди,

арендатору дайханского объединения "Babadaýhan" Акдепинского этрапа Дашогузского велаята, сейису Довулбаеву Тачмураду,

арендатору дайханского объединения имени Магтымгулы Акдепинского этрапа Дашогузского велаята, сейису Мырадову Аганыязу Дурдыевичу,

сейису Марыйской государственной конюшни Государственного объединения "Türkmen atlary" Тангрыкулыеву Агаджану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"