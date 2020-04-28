Глава государства поздравил туркменистанцев с Днем туркменского скакуна

АШХАБАД, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Праздника туркменского скакуна.

В обращении говорится:

"Наши стремительнее ветра кони – национальная гордость и великая ценность, созданная на протяжении веков. Именно поэтому в годы независимости в нашей стране уделяется огромное внимание развитию коневодства и конного спорта. Вновь возрождаются благородные традиции наших предков, туркменское искусство коневодства поднимается на новые высоты.



Наш народ, который возвел скакунов до уровня святости, искони украшал их изящными изделиями, золотым и серебряным конским снаряжением. Эти замечательные традиции наших предков успешно продолжаются и в современном ювелирном искусстве. Верховые конные игры туркменских джигитов, являясь украшением наших праздников, оставляют у соотечественников и зарубежных гостей неизгладимые впечатления.

Государством создаются все условия и широкие возможности для приумножения мировой славы "райских" скакунов, а также для развития коневодческого искусства и конного спорта. В этих целях налажено также тесное сотрудничество с различными государствами мира. Строительство во всех велаятах конноспортивных комплексов, соответствующих мировым стандартам, их модернизация, улучшение жилищно-бытовых условий наших коневодов, оказывают позитивное влияние на развитие искусства коневодства в нашей стране.



Также мы уделяем большое внимание подготовке для отрасли высококвалифицированных специалистов. Создаем специальные учебные центры по подготовке профессиональных коневодов, сейисов и наездников. Твердо уверен, что открытый манеж, построенный в Ашхабадском конноспортивном комплексе для организации соревнований по конкуру, придаст мощный импульс развитию конного спорта в стране.



Государство и впредь будет оказывать большую поддержку развитию отечественного коневодства и конного спорта, обмену опытом со странами мира в этом направлении, взаимовыгодному эффективному сотрудничеству, улучшению условий труда и быта наших коневодов.



Наши великолепные скакуны, взращенные с древних времен на туркменской земле и ставшие общечеловеческой ценностью, являются одной из элитных чистокровных пород мира. "Райские" скакуны, отличающиеся своей преданностью, резвостью и красотой, стали гордостью народа. Дружба, преданные отношения между человеком и конем широко освещены в наших прекрасных классических произведениях.



От всего сердца поздравляю вас с Национальным праздником туркменского скакуна. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, огромных успехов в благородных делах во имя совершенствования туркменского коневодческого искусства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"