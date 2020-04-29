Туркменского лидера поздравляют зарубежные коллеги

АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов получает послания от зарубежных коллег по случаю наступления священного для всех мусульман месяца Ораза.

Так, поздравления прислали Слуга Двух Святынь, Король Королевства Саудовская Аравия Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд, Король Иордании Абдулла II, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Наследный Принц, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бен Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд.

ИП "ТУРКМЕНинформ"