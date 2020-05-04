Главы Туркменистана и Ирана провели телефонный разговор

Главы Туркменистана и Ирана провели телефонный разговор30.04.2020 11:41
АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.
Беседа была посвящена приоритетным вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, совместной борьбы с пандемией коронавируса.
Также главы двух государств поздравили друг друга с наступлением священного месяца Ораза.
ИП "ТУРКМЕНинформ"