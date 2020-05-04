Проведены переговоры между ведомствами внешней политики Туркменистана и США

АШХАБАД, 1 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 апреля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США Дэвидом Хейлом.

Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, актуальных проблем региональной и мировой политики, представляющих взаимный интерес, координации совместных действий для борьбы с пандемией коронавируса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"