Проведены переговоры между ведомствами внешней политики Туркменистана и США

Проведены переговоры между ведомствами внешней политики Туркменистана и США01.05.2020 12:29
АШХАБАД, 1 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 апреля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США Дэвидом Хейлом.
Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, актуальных проблем региональной и мировой политики, представляющих взаимный интерес, координации совместных действий для борьбы с пандемией коронавируса.
ИП "ТУРКМЕНинформ"