Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ЮНИСЕФ

АШХАБАД, 2 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 мая в ведомстве иностранных дел Туркменистана была организована встреча представителей ряда министерств и ведомств страны и представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере защиты прав женщин и детей, рассмотрен проект Документа страновой программы сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"