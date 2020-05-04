Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ЮНИСЕФ

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ЮНИСЕФ02.05.2020 11:25
АШХАБАД, 2 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 мая в ведомстве иностранных дел Туркменистана была организована встреча представителей ряда министерств и ведомств страны и представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере защиты прав женщин и детей, рассмотрен проект Документа страновой программы сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ на 2021-2025 годы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"