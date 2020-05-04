Гуманитарная помощь от Туркменистана доставлена в Афганистан

Гуманитарная помощь от Туркменистана доставлена в Афганистан03.05.2020 11:10
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 мая в велаяте Фарьяб Исламской Республики Афганистан встретили гуманитарную помощь от Туркменистана.
В составе груза содержались продовольственные продукты, которые были выделены Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Распоряжение о выделении помощи Афганистану было подписано главой государства Гурбангулы Бердымухаммедовым 30 апреля.
ИП "ТУРКМЕНинформ"