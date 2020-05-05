Туркменские фермеры готовятся вырастить 224 тысячи тонн сахарной свеклы

АШХАБАД, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление, в котором определен план по производству сахарной свеклы в текущем году.

Под данную культуру в стране отводится 17 тысяч 900 гектаров сельхозугодий, с которых планируется получить не менее 224 тысяч тонн сахарной свеклы, в том числе, в Балканском велаяте с 3 тысяч гектаров - 24 тысячи тонн, а в Марыйском велаяте с 14 тысяч 900 гектаров – 200 тысяч тонн урожая.

ИП "ТУРКМЕНинформ"