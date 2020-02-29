Речь Президента Туркменистана на расширенном заседании Кабинета Министров (7 февраля)

ОБЗОР ПРЕССЫ, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". "Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Сейчас я хочу коротко подвести итоги проделанной в прошлом году работы, а также определить приоритетные задачи, которые предстоит решить в нынешнем году.

Несмотря на рост напряжения в геополитике и экономике из-за некоторых проблем, возникающих в связи с ухудшением ситуации в мировой экономике, наш родной народ в 2019 году, девизом которого был объявлен "Туркменистан – Родина процветания", трудился усердно, благодаря чему мы добились больших успехов.

В прошлом году нам удалось выполнить практически все намеченные планы. Была продолжена работа по разработке и принятию законов, в которых сконцентрированы наши неизменные принципы, независимость и нейтралитет, мир и демократия.

Мы приступили к работе, связанной с изменением Конституции по реорганизации законодательной власти высшего уровня – созданию двухпалатного Парламента.

Мы сохранили высокие темпы роста национальной экономики. Рост валового внутреннего продукта в прошлом году составил 6,3 процента, в том числе 4,1 процента в промышленной отрасли, 14,2 – торговле, 10,1 – транспортной и коммуникационной сфере.

Экспорт продукции по сравнению с 2018 годом вырос на 4,6 процента, превысив 9 миллиардов манатов.

Мы создали 11 тысяч новых рабочих мест. Удалось удержать инфляцию в заданных параметрах. Предприняты также шаги на пути приумножения мощи и конкурентоспособности страны. Динамично развиваются ключевые направления и отрасли национальной экономики.

Кроме того, практически во всех отраслях увеличились объемы производства продукции. Введены в строй новые, высокотехнологичные предприятия, проделана колоссальная работа по превращению нашей любимой Родины из аграрной страны в индустриально развитое государство.

В рамках предусмотренных программ капиталовложения в строительную отрасль составили около 35 миллиардов американских долларов. В истекшем году за счет всех источников финансирования были сданы в эксплуатацию 1 тысяча 704 объекта производственного и социально-культурного назначения стоимостью около 10 миллиардов американских долларов.

Наши умелые дайхане и аграрии смогли получить богатый урожай сельскохозяйственных культур. Заготовив около 1 миллиона 700 тысяч тонн пшеницы, более 1 миллиона тонн хлопка, они обеспечили продовольственную безопасность страны.

В ходе реализации принятых государственных программ преображаются наши города и села, вся страна. В соответствии с Национальной сельской программой, продолжается возведение новых поселков со всей соответствующей инфраструктурой.

В прошлом году было сдано в эксплуатацию жилых домов площадью 1,5 миллиона квадратных метра, в том числе жилья повышенной комфортности. В результате тысячи семей справили новоселье.

Новый этап начат и в развитии сфер науки, образования, педагогики. Строятся многочисленные детские сады, высшие учебные заведения, объекты здравоохранения, культуры и спорта, оснащенные совершенным оборудованием. А главное – повышается социально-бытовой уровень жизни наших граждан, растет их уверенность в завтрашнем дне.

В нашем обществе все более торжествует обстановка демократии и открытости, расширяясь по всем направлениям.

Мы продолжаем реорганизацию экономики на принципах рыночных отношений. Наряду с этим, взят курс на существенное повышение роли частной собственности и индивидуального предпринимательства, устранению на их пути барьеров и ограничений, снижая тем самым роль государства в экономике.

На нынешний год мы приняли сбалансированный, хороший бюджет, в очередной раз повысили размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий.

Все более укрепляется обороноспособность Вооруженных Сил страны – гаранта нашей независимости, безопасности и мирной жизни.

Неуклонно растет в мире международный авторитет нашего нейтрального государства, реализующего миролюбивую, конструктивную внешнюю политику.

Председательство нашей страны в Содружестве Независимых государств, Международном фонде спасения Арала, активное участие в Специальной программе Организации Объединенных Наций для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), а также избрание в членство 11 специализированных структур ООН можно считать успехом нашей дипломатии.

Таким образом, нейтральный Туркменистан внес и продолжает вносить большой вклад в укрепление мира и устойчивого развития в регионе, создание обстановки добрососедства, налаживание партнерства. Все это способствовало укреплению наших позиций в мире, приумножению международного авторитета суверенного государства.

В целом, характеризуя минувший год, могу с уверенностью сказать, что он был благополучным, ознаменованным многочисленными важными событиями и успехами, и навсегда останется в истории и памяти народа. Ведь в 2019 году, прошедшем под девизом "Туркменистан – Родина процветания", была проделана колоссальная работа по использованию многочисленных природных богатств страны, реализации ее экономического потенциала, а также по духовно-культурному развитию нации.

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Я неоднократно говорил об этом и хочу еще раз повторить: все достигнутые нами успехи и рубежи стали возможными только благодаря широкой поддержке народом проводимой нами политики, его активного участия в осуществляемых реформах по улучшению жизни.

И потому выражаю признательность всем, кто своим трудом способствовал достижению нашим независимым государством больших успехов, руководителям министерств и отраслевых ведомств, а также рядовым труженикам!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Каждый год мы именуем конкретным девизом. На этот год мы своим девизом определили "Туркменистан – родина Нейтралитета". В нем заключен большой смысл. Этот девиз призван способствовать приумножению нашего патриотического духа, реализации проектов и программ, нацеленных на укрепление экономической мощи страны, улучшение социально-бытовых условий жизни народа.

Это возлагает на всех нас особую ответственность. Для практической реализации данного девиза предстоит много трудиться. В связи с этим основные задачи всех руководителей на нынешний год заключаются в улучшении качества жизни населения, увеличении его доходов, создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций.

Председатель Меджлиса Туркменистана Г.Маммедова, в современных условиях, помимо законодательного обеспечения развития страны, внедрения в экономику цифровой системы, повышения роли местной власти в решении вопросов в контексте социально-экономического развития велаятов, следует также на высоком уровне проводить подготовительные мероприятия, связанные с внесением изменений и дополнений в Конституцию.

Стоящие перед Меджлисом задачи более детально мы обсудим чуть позже, на встрече с депутатами.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов, на недавней встрече с дипломатами мы рассмотрели задачи дипломатического корпуса нашей страны. Сегодня весь дипломатический корпус, последовательно защищая интересы государства, должен трудиться для развития взаимовыгодных отношений со странами мира.

Следует также подготовить программу визитов, международных встреч и конференций на текущий год. Нужно подготовиться к мероприятиям, связанным с праздником нейтралитета нашего суверенного государства, и провести их на высоком уровне.

Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Мередов, руководители нефтегазового комплекса, одним из ключевых направлений прогресса экономики страны выступают развитие и модернизация нефтегазового сектора, предусматривающие формирование инновационных производств по переработке углеводородных ресурсов, диверсификацию экспортного потенциала отрасли, а также создание многовекторной трубопроводной системы поставок энергоресурсов.

Поэтому необходимо продолжать модернизацию топливно-энергетического комплекса. Следует реализовывать проекты по поиску, добыче, переработке углеводородного сырья и освоению новых месторождений. Необходимо проводить работу по обеспечению энергетической безопасности за счет диверсификации экспортных поставок туркменских энергоресурсов посредством новых трубопроводов.

Также следует активно осуществлять строительство стратегически важного проекта – газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Нужно продолжать возведение новых газоперерабатывающих заводов, наращивать объемы производства и экспорта сжиженного газа.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиев, хякимы велаятов и этрапов, руководители сельскохозяйственного комплекса, как вам известно, приближаются два важных периода, а именно – кампании по уборке зерна и хлопка.

В нынешнем году мы в большом объеме вкладываем инвестиции в широкое внедрение инновационных технологий в экологическую, селекционную деятельность, принятие мер по защите посевов и скота, а также по эффективному использованию земельно-водных ресурсов.

Следует продолжать работу по внедрению в сельское хозяйство цифровой системы, передаче нерентабельных дайханских объединений в аренду, в землевладение, предоставлению дайханам земель в долгосрочное пользование.

Хочу акцентировать внимание всех руководителей агропромышленного комплекса на необходимости ремонта и строительства гидроузлов, коллекторов, водоподъемников для полного водоснабжения городов и сел, сельскохозяйственной отрасли. Также следует широко развернуть деятельность по внедрению водосберегающих технологий.

В нынешнем году мы отметим еще один праздник – 10-летие учреждения Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, к которому необходимо хорошо подготовиться. Следует провести заседание Ассоциации с участием ее международных членов и наградить достойных коневодов. Нужно пополнять новыми находками наши музеи и библиотеки. Праздничные мероприятия следует провести на ипподроме в Лебапском велаяте.

Заместители Председателя Кабинета Министров Б.Овезов и Ш.Дурдылыев, в ближайшее время вам необходимо завершить все организационные процессы по совершенствованию структуры отраслей курируемых комплексов. Подобрав профессиональные кадры, незамедлительно приступить к работе.

Заместитель Председателя Кабинета Министров П.Агамырадов, руководители сфер образования, науки и здравоохранения, прежде всего, нужно осуществлять подготовку и обучение молодежи, которая должна принимать непосредственное участие в выводе страны на новые рубежи прогресса, опираясь на цифровые технологии.

Полная реализация данной программы призвана обеспечить высокие темпы развития национальной экономики, повысить благосостояние и социально-бытовой уровень жизни граждан.

Поэтому следует активизировать реформы, осуществляемые в сферах образования, науки и технологий. В данном вопросе нужно ускорить объединение науки и высшего образования, усовершенствовать систему подготовки кадров.

Для наиболее тесного сотрудничества высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций с бизнесом следует широко привлекать в предпринимательство способных работников по этим сферам.

Также нужно создавать благоприятные условия для развития новых направлений науки, в том числе робототехники, цифровых технологий и других. Следует рассмотреть возможность выбора учениками 10-11 классов специализации их обучения.

В целях адаптации к международным стандартам необходимо проводить мероприятия по стимулированию вузов. Нужно поставить задачу включения до 2024 года высших учебных заведений нашей страны в перечень вузов международного уровня.

Для обеспечения высокого уровня медицинских услуг, превращения культуры здоровья и спорта в неотъемлемую часть нашей жизни, развитие системы здравоохранения как в социальном, так и экономическом плане, должно и будет оставаться приоритетным направлением государственной политики.

Следует продолжать и формирование национальной системы охраны здоровья населения, предусматривающей рациональное питание, воздержание от вредных привычек, сочетание труда и отдыха, занятия различными видами спорта, начиная со школьного образования.

В этом году нам следует уделить особое внимание развитию науки, укреплять материально-техническую базу академических институтов, оснащать научные лаборатории современным оборудованием, специальными приборами, что будет способствовать наращиванию научно-технического потенциала страны.

Нужно и впредь развивать физкультуру и спорт, активно привлекая молодежь. В этих целях необходимо применять новейшие, наиболее совершенные методики и технологии, последние достижения науки и техники.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Абдыева, руководители средств массовой информации, в нынешнем году в нашей стране для деятелей культуры и мастеров искусств открываются большие горизонты для творческого и профессионального развития. Девиз "Туркменистан – родина Нейтралитета" создает широкие возможности по многим направлениям и в экономике, и в политике, и в истории.

В связи с этим следует провести большую работу по расширению и обновлению программ телеканалов, репертуаров театров, пополнению музейных экспозиций, организации художественных выставок.

Вы должны готовить интересные и впечатляющие передачи для телеканалов и новые постановки в театрах, посвященные праздникам нейтралитета и независимости, создавать воодушевляющие песни и музыку.

Нужно уделять внимание насыщенности и содержательности новостей, передаваемых теле- и радиоканалами. Эти материалы должны освещать происходящие в нашем обществе позитивные преобразования, широко популяризировать достигнутые страной успехи.

Следует и далее укреплять культурный диалог нашей страны с различными государствами региона и мира, всесторонне популяризировать в мире нейтральный статус нашего государства. Выявляя талантливых деятелей искусства, знакомить с ними мировое сообщество. Необходимо проводить работу по развитию отношений дружбы и братства между деятелями культуры и искусства различных стран.

Особое внимание следует уделять подготовке высококвалифицированных кадров, в которых в настоящее время ощущается нехватка в вашем министерстве и учреждениях.

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Как видите, выполнение программы на нынешний год потребует колоссального труда. Для успешного развития страны нам необходимы новые проекты, идеи и управленческие решения. Вам следует выступать с инициативами, активно трудиться.

Мы и впредь будем наращивать объемы производства импортозамещающих товаров. Осваивая неиссякаемые природные богатства страны, нужно эффективно использовать ее колоссальные возможности.

Также нам предстоит на высоком уровне отметить знаменательные даты, а именно, 25-летие нейтралитета Туркменистана, и хорошо подготовиться к празднованию юбилея независимости. Также мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Подводя итоги сегодняшнего заседания, мы в полной мере можем сказать, что наша страна, несмотря на независящие от нас сложности, уверенно следует вперед, по пути мира, безопасности, социально-экономического развития, улучшения социально-бытовых условий жизни народа".

ИП "ТУРКМЕНинформ"