Туркменский лидер поздравил граждан

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Всемирным днем охраны окружающей среды! Природа – источник жизни, и предки научились жить с ней в гармонии. На протяжении столетий подобное отношение к природе закрепилось в традициях и обычаях нашего народа. Сегодня это наследие в комплексе с мерами по решению глобальных проблем человечества наполняется новым содержанием.

Ключевая цель государственной экологической политики состоит в обеспечении благоприятной окружающей среды для жизни наших граждан, рачительном использовании природных ресурсов, обогащении и сохранении природы для следующих поколений, установлении плодотворного регионального и международного сотрудничества в этой области.

Каждая реализуемая государственная программа направлена на дальнейшее улучшение социально-бытовых условий туркменистанцев, обеспечение динамичного развития всех отраслей экономики, создание безопасных для окружающей среды производств.

В настоящее время на государственном уровне осуществляется планомерная деятельность по обеспечению экологического благополучия, комплексному решению задач, обозначенных в Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата и Национальной лесной программе. Эффективная работа продолжается и по совершенствованию законодательной базы в области охраны окружающей среды.

Внутренняя и внешняя политика независимого Туркменского государства в области охраны окружающей среды ориентирована на общечеловеческие интересы, одним из важнейших направлений которой является содействие международным усилиям в достижении Целей устойчивого развития.

Присоединившись к десяткам конвенций Организации Объединенных Наций по охране окружающей среды, наша страна основательно подошла к решению стоящих перед мировым сообществом задач по реализации ЦУР. В этом контексте мы сотрудничаем с Программой развития и Программой по окружающей среде, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирным экологическим фондом, Международным фондом спасения Арала, Региональным экологическим центром Центральной Азии, Обществом международного сотрудничества Германии и многими другими международными и региональными структурами, выступаем с новыми предложениями по обеспечению экологического благополучия.

На заседаниях Генассамблеи ООН и других масштабных форумах высокого уровня по устойчивому развитию Туркменистан выдвинул инициативы по охране окружающей среды, рачительному использованию водно-энергетических ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности, снижению рисков природных катаклизмов, изложил новые подходы в комплексном решении экологической проблематики в регионе Приаралья, сохранении экологического благополучия на Каспийском море. Успешная реализация в нашей стране принятых странами-членами ООН Целей устойчивого развития демонстрирует воплощение на практике этих актуальных для региона и всего мира предложений.

Принятие ООН нового международного Соглашения по изменению климата, Резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала», а также ряда соглашений с главами Прикаспийских государств – свидетельство широкой поддержки в мире инициатив независимого Туркменистана.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в деятельности на благо страны".

ИП "ТУРКМЕНинформ"