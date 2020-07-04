Туркменистан и Россия провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня в МИД Туркменистана в формате видеоконференцсвязи были проведены консультации с Министерством иностранных дел Российской Федерации на уровне заместителей глав ведомств.

В ходе переговоров обсуждались практические аспекты развития взаимодействия между двумя странами в сферах политики, международного сотрудничества, обеспечения безопасности, экономики и торговли, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"