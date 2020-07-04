Проведены межмидовские консультации Туркменистана и Франции

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июня в ведомстве внешней политики Туркменистана в онлайн-формате был проведен очередной, 4-й раунд туркмено-французских политических консультаций по линии МИД на уровне заместителей глав министерств.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Францией в сферах политики, экономики и торговли, борьбы с коронавирусом, науки, образования, культуры, археологии, космоса, сельского и водного хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"